Ликвидация Коркинского разреза будет ускорена

Проект ликвидации Коркинского разреза был представлен на совещании по вопросам обеспечения экологической безопасности на территориях особого внимания Росприроднадзора. Благодаря особой значимости для жителей Челябинской области его реализация поставлена на особый контроль, а Русская медная компания будет регулярно отчитываться о его реализации.

Вчера, 27 июня, министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской поручил Росприроднадзору ускорить реализацию проекта по рекультивации Коркинского разреза по добыче угля. Его представили президент РМК Всеволод Левин и директор Управления экологии, охраны труда и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар.

Напомним, что при реализации проекта Томинского горно-обогатительного комбината было предложено разместить хвостохранилище в самой глубокой яме Европы – Коркинском разрезе. Это позволит укрепить борта карьера, устранить пожары и пыль, что решит сразу большую часть экологических проблем. Кроме того, это позволит сократить площадь промышленной площадки Томинского ГОКа за счет отказа от территории под хвостохранилище.