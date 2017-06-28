В Госдуму внесен проект закона об отмене внутреннего роуминга

Представители фракции "Справедливая Россия" внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект об отмене роуминга внутри страны, от которого отказались в США и в Европе.

Глава партии Сергей Миронов напомнил, что внутренний роуминг вводился в стране в качестве компенсации сотовым сетям, которые изначально "вынуждены были осуществлять соединения через единого общероссийского оператора связи и несли в связи с этим дополнительные издержки". Сейчас такой механизм почти уже не применяется.

Если поправки в ст.54 закона «О связи» будут одобрены, то роуминг внутри страны прекратит свое существование со следующего года.