Иностранные авиакомпании получили допуски на отмененные рейсы «ВИМ-Авиа»

Болгарская авиакомпания Bulgaria Air и турецкая Onur Air получили допуски Росавиации на отмененные рейсы «ВИМ-Авиа». С сегодняшнего дня эти рейсы указаны в расписании Шереметьево.



Болгарский авиаперевозчик будет осуществлять рейсы в Бургас дважды в неделю, турецкий – будет перевозить пассажиров из Москвы в Анталью.



Из-за массовой отмены чартерных рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» пострадали более 30 тыс. туристов. Минтранс принял решение предоставить допуски иностранным перевозчикам, чтобы не сорвать отдых еще 70 тыс. российских туристов в летний сезон.