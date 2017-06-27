Путин напомнил главе Удмуртии о праве россиян на протест

Владимир Путин провел сегодня встречу с главой Удмуртии, в ходе которой напомнил ему о праве россиян на протест.

Во время разговора с президентом России Александр Бречалов рассказал, что местные оппозиционеры недавно пытались организовать акции протеста, однако жители Удмуртии не проявили интереса к ним. На это Путин заметил, что все граждане РФ имеют право проявлять инициативу, цитирует главу государства РИА Новости.

Ранее во вторник «Аргументы недели» писали, что российский лидер посетил жительницу удмуртской столицы Анастасию Вотинцеву. Женщина попросила помощи у Владимира Путина во время состоявшейся в июне прямой линии.