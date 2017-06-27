Путин навестил просившую его о помощи жительницу Ижевска

Президент России Владимир Путин выполнил обещание и приехал домой к жительнице Ижевска, которая обратилась на прямую линию с главой государства, рассказав об аварийных условиях своего жилья.

Несмотря на запланированные визит на концерн «Калашников» и участие в заседании бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям, Путин по прилету в Ижевск сразу направился к Анастасии.

Анастасия встретила президента на крыльце дома вместе с тремя детьми и сестрой. Семья ютится в одной комнате, куда можно попасть через трехметровую кухню.

Как рассказала женщина, после «прямой линии», подъезд к дому, который был в ямах, засыпали гравием. Путин оценил условия жизни удмуртской семьи как неприемлемые. Он поручил организовать расселение из аварийного жилья в Ижевске до конца 2017 года. Также глава государства преподнес Анастасии букет цветов и раздал жильцам аварийных бараков путевки на отдых в Сочи.

Владимир Путин прибыл в Ижевск с рабочей поездкой. Сообщалось, что глава государства проведет встречу с временно исполняющим обязанности главы Удмуртии Александром Бречаловым.