Снос ДК имени Серафимовича возобновился несмотря на предписание Мосгорнаследия
27 июня 2017, 19:11 [ «Аргументы Недели» ]
В «Архнадзоре» сообщили, что снос ДК имени Серафимовича в Среднем Тишинском переулке в Москве продолжился сегодня, несмотря на предписание Мосгорнаследия о приостановке работ.
Активисты движения призывают департамент культурного наследия сообщить руководству московской полиции о происходящем. По их словам, вызванная сегодня на место сноса полиция бездействует.
Как сообщалось ранее, руководство департамента культурного наследия Москвы распорядилось о приостановке сноса здания ДК им. Серафимовича в связи с подачей заявления о его включении в список объектов культурного наследия.