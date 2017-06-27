Снос ДК имени Серафимовича возобновился несмотря на предписание Мосгорнаследия

В «Архнадзоре» сообщили, что снос ДК имени Серафимовича в Среднем Тишинском переулке в Москве продолжился сегодня, несмотря на предписание Мосгорнаследия о приостановке работ.

Активисты движения призывают департамент культурного наследия сообщить руководству московской полиции о происходящем. По их словам, вызванная сегодня на место сноса полиция бездействует.

Как сообщалось ранее, руководство департамента культурного наследия Москвы распорядилось о приостановке сноса здания ДК им. Серафимовича в связи с подачей заявления о его включении в список объектов культурного наследия.