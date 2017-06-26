Снос ДК Серафимовича в Москве остановлен

Руководство департамента культурного наследия Москвы распорядилось о приостановке сноса здания ДК им. Серафимовича в связи с подачей заявления о его включении в список объектов культурного наследия.

В центре Москвы сегодня начался снос конструктивистского здания Дома культуры имени Серафимовича. Постройка 1928 - 1929 годов расположена в Среднем Тишинском переулке. "Сегодня на место сноса была вызвана полиция, и пока его удалось приостановить. Урон зданию пока нанесен небольшой", - говорится в сообщении "Архнадзора" в соцсети "ВКонтакте". Полицейские проверили документы у компании, проводящей снос, и выяснили, что возможность сносить четко не прописана, речь идет лишь о частичном демонтаже.

"В настоящее время заявление принято департаментом к рассмотрению, о чем направлены уведомления заявителю, в Москомархитектуру, префектуру ЦАО, ООО «Промышленное предприятие «Талкалегпром», в ОАТИ и в Мосгосстройнадзор, включая требования о необходимости исключить проведение работ, способных нанести вред объекту", — заявили в департаменте культурного наследия столицы.