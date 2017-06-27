«Яндекс» назвал самые популярные у россиян продукты

«Яндекс» тщательно изучил поисковые запросы пользователей, связанные с приготовлением пищи. Оказалось, что предпочтения россиян зависят от времени года и региона проживания.



Главное место на столах россиян занимает курица. Рецепты ее приготовления ищут по 765 тыс. раз в неделю. Чаще всего у «Яндекса» интересуются рецептами куриного салата и курицы в духовке. На втором месте по популярности стоит всеми любимая картошечка, на третьем — мясо. Чаще неопытные кулинары ищут рецепты приготовления «мяса по-французски», «в духовке» и «солянки».



В двадцатку популярных продуктов также вошли: капуста, творог, молоко, рыба и яйца. Меньше всего предпочтения россияне отдают печени. Среди самых популярных блюд в «Яндексе» - это салат (чаще всего пользователи выбирают «Цезарь»), торт (из печенья и «Наполеон»), и суп (грибной и с фрикадельками). Также пользователи интересуются приготовлением пирогов (самый популярный — яблочный), соуса (у россиян это, конечно, майонез), блинов и печенья.



В зависимости от времени года предпочтения граждан меняются. В феврале россияне чаще ищут рецепты блинов, в апреле их интересуют пасхальные рецепты, а в мае — рецепты домашнего мороженого и окрошки.



«Яндекс» подчеркивает, что запросы в различных регионах страны очень похожи. Жители Мордовии интересуются грибами и ягодами, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах – рыбой. В столичном регионе чаще всего интересуются, как приготовить карбонару, в Екатеринбурге, Челябинске и Удмуртии заготавливают хреновину, в Калининградской области и Карелии делают домашний ликер, а в Камчатском крае — роллы.



