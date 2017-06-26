У жителей поселка Первомайского появилась новая зона отдыха

О благоустройстве береговой линии местного пруда в поселке первомайском жители просили администрацию. По инициативе чиновников и с помощью работников Русской медной компании и Томинского ГОКа этим летом у южноуральцев появилось новое место для отдыха с детьми.

В эту субботу, 24 июня, на берегу местного пруда состоялось торжественное открытие зоны отдыха. На мероприятие пришли порядка тысячи человек – жителей Первомайского и самого Коркино. Для них выступили творческие коллективы и спортсмены, а также был организован розыгрыш призов.









Теперь на берегу пруда ровный и чистый берег, стоит детская площадка и кабинки для переодевания.

Глава Первомайского городского поселения Владимир Смирнов пояснил, что РМК помогли жителям превратить дикий пляж в благоустроенное место для отдыха.

- Любимое место отдыха первомайцев и жителей близлежащих населенных пунктов впервые за много лет из «дикого» пляжа превратилось в благоустроенную зону отдыха, чистую и безопасную, - рассказал Владимир Смирнов. - Это стало возможным благодаря поддержке, которую нам оказали РМК и Томинский ГОК.









Вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова отметила, что РМК всегда ориентируется на пожелания местных жителей.

- Благоустройство береговой линии пруда в поселке Первомайский – пример того, как диалог муниципальной власти, населения и бизнеса помогает улучшать качество жизни в малых городах, - уточнила Анна Шабарова.