Глава Роскомнадзора предупредил о скорой блокировке Telegram

Telegram может быть заблокирован в России в ближайшие дни. Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Как писали «Аргументы недели» ранее, Telegram грозит блокировка в связи с тем, что команда ресурса отказывается предоставлять в Роскомнадзор информацию о мессенджере. Это является нарушением действующего российского законодательства.

Руководитель ведомства Жаров, выступая в эфире НТВ, отметил, что Роскомнадзор все еще пытается убедить Telegram прислать необходимые сведения, однако времени остается все меньше. Если в ближайшие дни Роскомнадзор не получит ответ от владельца мессенджера Павла Дурова, сервис будет заблокирован на территории Российской Федерации.