Роскомнадзор пригрозил Дурову блокировкой Telegram

Telegram будет заблокирован на территории РФ, если создатель мессенджера Павел Дуров не выполнит требования, предъявляемые российским законодательством. Такая угроза содержится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора.

Напомним, в соответствии с законами РФ, компании, которым принадлежат системы мгновенного обмена сообщениями, должны предоставить Роскомнадзору сведения о себе. Как сообщили в ведомстве, команда Telegram не выходит на связь. Если анкета с информацией о Telegram не будет отправлена на адрес Роскомнадзора в ближайшее время, сервис может быть заблокирован.

Ранее «Аргументы недели» писали, что Павел Дуров рассказал о попытке взлома своей электронной почты «связанными с государством» хакерами.