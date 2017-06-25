На астраханских заправках появился «сотый» тип бензина

На астраханских заправках появился новый тип топлива — ЭКТО-100, заменивший АИ-98. По цене они не отличаются, хотя местные жители и прозвали новый вид топлива «бензином для богачей».

Высокооктановый «сотый» предназначен для автомобилей с форсированными двигателями, то есть, обладающими высокой мощностью при небольшом объеме. Прежде всего, это касается современных европейских машин.

Специалисты предостерегают автовладельцев от использования ЭКТО 100 в автомобилях, рассчитанных на топливо с низшим октановым числом.