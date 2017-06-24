Ветеран нелегальной разведки рассказал о плане НАТО по расчленению России

В НАТО был разработан план, который предусматривал расчленение СССР и уменьшение территории Российской Федерации до размеров Московского княжества. Об этом журналистам сообщил ветеран российской нелегальной разведки.

Экс-разведчик пообщался с корреспондентами телеканала «Россия 1», настоящее его имя не приводится. Мужчина утверждает, что в архиве разведки хранятся документы НАТО, согласно которым за развалом Советского Союза должен был последовать распад Российской Федерации на несколько частей.

Ранее в субботу «Аргументы недели» писали, что президент России Владимир Путин рассказал о связи своей работы в КГБ с нелегальной разведкой. Заявление главы государства также прозвучало в эфире «России 1».