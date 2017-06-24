Путин рассказал о связи своей работы в КГБ с нелегальной разведкой

Работа Владимира Путина в КГБ была связана с нелегальной разведкой. Такое признание российский президент сделал в разговоре с журналистами.

Заявление Путина цитирует «Вести.ru». В сообщении на сайте говорится, что телеканал «Россия 1» подготовил репортаж, посвященный юбилею управления «С» СВР, которое занимается нелегальной разведкой.

Как отметил российский лидер, разведчики, находящиеся за рубежом на нелегальном положении, являются уникальными людьми. Владимир Путин считает, что отказаться от своей личной жизни на многие годы под силу далеко не всем.

Журналисты «России 1» делают оговорку: из официальной информации следует, что сам служивший в ГДР Путин нелегалом не был. При этом в круг его обязанностей могло входить поддержание связи с такого рода сотрудниками.