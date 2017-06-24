На полигоне «Опук» военные избили старшего сержанта

Двух военнослужащих приговорили к трем годам в исправительной колонии строгого режима за избиение старшего сержанта на территории палаточного лагеря полигона «Опук».

Установлено, что 16 марта сержанты ТРИБЕ и ПРОСТАКОВ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стали высказывать свое недовольство тем, что старший сержант СОРОКИН оставил спать в бане своего сослуживца, находящегося в состоянии опьянения. Затем ТРИБЕ, нанес потерпевшему один удар лобной частью головы в голову и повалил на землю, а затем оба сержанта нанесли лежавшему на земле СОРОКИНУ по три удара ногой в область лица каждый, сообщили в пресс-службе Крымского гарнизонного военного суда.

В результате старшему сержанту причинены телесные повреждения в виде закрытых переломов клиновидной кости, закрытого центрального перелома верхней челюсти по типу Ле Фор II, закрытых переломов латеральных, медиальных, передних и задних стенок обеих верхнечелюстных пазух со смещением костных отломков внутрь пазух, закрытых переломов нижних стенок обеих глазниц со смещением костных отломков в полость верхнечелюстных пазух, открытого перелома костей носа без смещения костных отломков, закрытого перелома переднего отдела носовой перегородки, кровоизлияния в белочной оболочке правого глазного яблока, ушиба мягких тканей правой половины лица и двух кровоподтеков (по одному) в обоих глазничных областях, которые являются опасными для жизни человека и расцениваются как тяжкий вред здоровью.

Также этими действиями подсудимых унижены честь и достоинство потерпевшего, тем самым ему причинен моральный вред.

Вышеуказанные действия подсудимых суд квалифицировал по статьям «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, повлекшие тяжкие последствия» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой».

ТРИБЕ и ПРОСТАКОВА суд приговорил к лишению свободы на три года, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, пишет "АН-Керчь".

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Северо-Кавказского окружного военного суда в течение 10 дней со дня его провозглашения.