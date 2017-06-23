Порнозвезда Катя Самбука (в миру – Екатерина Долгова) выступила в Севастополе и этого оказалось достаточным, чтобы ей запретили въезд на Украину. Актриса попала в базу украинского сайта «Миротворец».

Самбуке вменяют в вину незаконное пересечение украинской границы, а, стало быть, и незаконную гастрольную деятельность, сообщает «Лайф».

Актриса фильмов для взрослых, певица и фотомодель Катя Самбука внесена в список украинского сайта "Миротворец". Катя, по своему обыкновению, выступала в Севастополе без трусиков, но «виновна» оказалась не в этом, а в том, что побывала в Крыму без согласия украинских властей. Крым уже несколько лет законно присоединился к России, но власти Киева продолжают «наказывать» тех, кто гастролирует в Крыму.