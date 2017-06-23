Полиция опровергла проведение повторной экспертизы по делу «пьяного» мальчика

Информация о проведении повторной экспертизы, по итогам которой в крови погибшего в ДТП мальчика не нашли алкоголя, не соответствует действительности. Об этом заявили в МВД.

Ранее в пятницу «Аргументы недели» писали, что в паблике «ВКонтакте» Mash был выложен документ, в котором приведены результаты повторной экспертизы, якобы проведенной в МВД. Как утверждают администраторы паблика, данные исследования говорят о том, что погибший под колесами иномарки 6-летний ребенок не находился в состоянии опьянения.

В МВД заявили, что это сообщение недостоверно. Указанный в документе криминалистический центр подобными экспертизами не занимается, отметили в ведомстве.