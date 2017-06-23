Экспертиза не выявила наличие алкоголя в организме «пьяного» мальчика

В интернете появилось отсканированное заключение экспертов, в котором говорится о том, что установить наличие алкоголя в организме погибшего в ДТП в Подмосковье 6-летнего мальчика не представляется возможным.

Документ опубликовал паблик «ВКонтакте» Mash. Администрация группы сообщила, что в заключении идет речь о «повторной экспертизе». Когда было проведено данное исследование, не уточняется.

Напомним, согласно официальной информации, все проведенные по делу о гибели мальчика экспертизы подтвердили, что в момент ДТП он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ранее в пятницу «Аргументы недели» писали, что эти данным отказался верить депутат Госдумы Сергей Миронов.