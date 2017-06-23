В Подмосковье появится новый вид экскурсий - на заводы по переработке мусора

Ранее «Аргументы недели» сообщали о планах властей Подмосковья открыть первый в регионе завод по переработке мусора. Но власти Московской области решили пойти дальше и открыть экскурсии на подобные заводы.

Для того, чтобы население региона знало, как работает завод по переработке отходов, власти готовы организовывать экскурсии на заводы по переработке мусора, передает «Вести.ру».

О планах по организации экскурсий на мусороперерабатывающие предприятия журналистам 23 июня сообщил министр экологии Московской области Александр Коган. Чиновник пояснил, что население в основной своей массе слабо представляет, как перерабатываются отходы, а этот неправильно. Люди считают, что мусоропереработка вредит экологии, что в корне неверно.

В России есть заводы по переработке отходов, которые работают уже 20 лет, и Коган предлагает экскурсантам поговорить с этими людьми – это будет лучшим доказательством его слов про экопроизводство.