Под Москвой откроется первый завод по переработке мусора

В начале 2019 года в Московской области откроется первый завод по переработке мусора. Об этом 21 июня журналистам заявил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

Министр сказал, что участок земли под строительство мусороперерабатывающего завода выделен и в течение двух месяцев будет оформлен соответствующим образом, сообщает РИА Новости.

Коган рассказал, что регион планирует с помощью завода по переработке мусора закрыть все свалки к 2020 году. Исключение составят два полигона, на которых в достаточной мере соблюдается экологический режим.

Вопрос о свалках в Подмосковье звучал на «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным.