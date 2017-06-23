Дуров обвинил Роскомнадзор в саботаже государственных интересов

Павел Дуров ответил на угрозы Роскомнадзора заблокировать созданный им мессенджер Telegram.

В своем посте в соцсети предприниматель удивился тому, что власти РФ собираются запретить «нейтральный по отношению к России» Telegram, а не его западные аналоги, контролирующиеся США. По мнению Дурова, если его мессенджер будет заблокирован, российские чиновники станут использовать иностранные приложения. В результате Соединенные Штаты смогут получить доступ к важной информации. Павел Дуров делает вывод, что действия Роскомнадзора «выглядят как некий саботаж государственных интересов».

Напомним, Telegram может быть заблокирован в России в связи с тем, что компания не предоставила в Роскомнадзор информацию о себе. В ведомстве заявили, что команда сервиса не выходит на связь.