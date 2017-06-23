Куда будут отправлять мусор вместо свалки в Балашихе

Твердые бытовые отходы, которые ранее направлялись на закрытый с 23 июня полигон "Кучино" в подмосковной Балашихе, будут перераспределены между четырьмя другими полигонами в Московской области.

Министр экологии и и природопользования Московской области Александр Коган заявил, что отходы будут перераспределены в Ногинский, Можайский, Клинский и Люберецкий районы Подмосковья.

По его словам, Кучинский полигон ТБО принимал до 90% всех коммунальных отходов Москвы. Ежедневно на него свозилось порядка 800 грузовиков мусора. После рекультивации он, по замыслу подмосковных властей, может стать зоной отдыха.

Официальное закрытие полигона прошло в присутствии министра, главы Балашихи Евгения Жиркова и журналистов сегодня рано утром.