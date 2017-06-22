Худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников обратился в своем Facebook к зрителям с просьбой помочь в «деле «Седьмой студии», а именно подтвердить постановку спектакля «Сон в летнюю ночь».



Накануне был арестован бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский. Ему инкриминируют мошенничество с госсубсидией в 200 млн руб., которую государство выделило «Седьмой студии», часть средств должна была пойти на постановку спектакля «Сон в летнюю ночь». Ущерб, причиненный театральным чиновником, оценивается в 2,3 млн руб. Следствие считает, что Малобродский растратил деньги, выделенные на спектакль «Сон в летнюю ночь», а премьера так и не состоялась.



В подтверждение обратного Серебренников выложил в соцсети сканы афиш, но понимает, что это не является убедительным доказательством для следствия, поэтому просит зрителей предоставить личные свидетельства, поделиться воспоминаниями и впечатлениями от спектакля, который играли на проекте «Платформа» при «Гоголь-центре» более 15 раз, и которому команда «Седьмой студии» посвятили три года жизни.



