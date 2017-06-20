Стало известно о задержании экс-директора «Гоголь-центра»

СМИ сообщают о задержании бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского в рамках расследования уголовного дела о хищениях в театре. В ближайшее время будет решен вопрос с его арестом.



Источник «Интерфакса» сообщил, что Малобродский был вызван в качестве свидетеля в столичный главк Следственного комитета, а после допроса уже стал подозреваемым.



Малобродский покинул «Гоголь-центр» в марте этого года, на его место пришла Анастасия Голуб. Проведя аудит, она обнаружила, что в организации в течение долгого времени не происходили отчисления во внебюджетный фонд и не перечислялись налоги на сотрудников.



В мае наделал много шума вызов режиссера Кирилла Серебренникова на допрос по этому делу. Ряд известных деятелей культуры тут же вступились за коллегу по цеху и даже обращались с письмом к президенту. Однако сам Серебренников проходил по делу свидетелем. А вот бухгалтера Нину Масляеву, подозреваемую в хищении 200 млн руб. руководством компании «Седьмая студия», которая принадлежит Серебренникову, задержали.



