Евгению Васильеву избрали секретарем ТСЖ в одном из районов Москвы

Бывшая глава департамента имущественных отношений Минобороны России, проходившая по скандальному делу о хищениях в «Оборонсервисе» Евгения Васильева избрана секретарем товарищества собственников жилья в Москве.

Адрес, по которому находится ТСЖ с секретарем Евгенией Васильевой - Молочный переулок, дом 6, пишут «Известия» со ссылкой на информатора, знакомого с ситуацией.

Молочный переулок – это центр Москвы. Интересно, что председателем упомянутого ТСЖ является экс-министр обороны России Анатолий Сердюков, один из главных фигурантов в деле «Оборонсервиса».

Надо сказать, что Евгения Василева сама проживает в доме, где ее избрали секретарем ТСЖ, - бывшая чиновница живет в 13-комнатной квартире площадью 192 кв. м.

Следствие в отношении Евгении Васильевой продолжается, в рамках уголовного дела арестованы 5 объектов недвижимости, которые ей принадлежали.