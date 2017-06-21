В столице зимних Олимпийских игр Сочи для наблюдения за порядком на улицах при проведении футбольного Кубка Конфедераций будет использоваться необычная техника Росгвардии – привязной аэростат «Око».

Аэростат будет сканировать территорию Имеретинской низменности на предмет правонарушений, пишет «РГ».

Контролировать и обслуживать аэростат будут сотрудники регионального Авиационного отряда специального назначения. Аэростат использует уникальную систему высотного видеонаблюдения.

Помимо прочего, на улицах Сочи во время Кубка конфедераций будут работать более двух тысяч сотрудников Росгвардии, в их числе 400 бойцов спецназа.