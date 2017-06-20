Число ВИЧ-инфицированных мигрантов в Москве за пять лет выросло в 15 раз

Число ВИЧ-инфекций, которые были выявлены у мигрантов, за последние пять лет выросло в 15 раз, больных сифилисом - в 40 раз, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

В шесть раз чаще у них наблюдается туберкулез.

Выявлению заболеваний способствовала централизованная деятельность медицинских лабораторий на базе Многофункционального миграционного центра столицы.