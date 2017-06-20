Москалькова просит правительство помочь валютным ипотечникам

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова направила обращение первому зампреду правительства Игорю Шувалову с просьбой оказать содействие в предоставлении дополнительных мер по поддержке валютных ипотечников.

По словам Москальковой, валютные ипотечники требуют наложить временный мораторий на изъятие находящегося в залоге у банков единственного жилья, снизить процентные ставки по заключенным соглашениям и реструктуризировать долги, передает ТАСС.

Ипотечные заемщики «Совкомбанка» снова начали сегодня голодовку в отделении кредитного учреждения на улице Щепкина. Участники акции хотят поддержать протестующих в приемной Центробанка. Участники голодовки требуют от руководителей ЦБ РФ вмешаться в «решение проблемы валютной ипотеки».

Как стало известно, 15 июня в приемной Центробанка собралось порядка 50 человек, которые в свое время оформили ипотеку в валюте. Заемщики организовали акцию протеста и добиваются встречи с главой Банка России.