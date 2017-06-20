ВЦИОМ: Граждане РФ удовлетворены ответами главы государства в ходе прямой линии

Согласно результата опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), почти 90% россиян остались удовлетворены ответами президента РФ Владимира Путин в ходе прямой линии.

Социологи отметили рекордный за 10 лет интерес россиян к прямой линии, передает РИА Новости со ссылкой на исследование.

Данные социологов ВЦИОМ расходятся со статистикой измерителя Mediascope (прежнее название TNS Russia), которая есть у РБК. Телевизионный рейтинг 15-й по счету "прямой линии", которая состоялась на прошлой неделе, составил 8,9% по сравнению с 10,3% годом ранее, и свидетельствует о том, что интерес россиян к "Прямой линии с президентом" упал.