Россияне стали меньше смотреть прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, свидетельствует статистика измерителя Mediascope (прежнее название TNS Russia), которая есть у РБК.



«Прямую линию с президентом», которая вышла в эфир в четверг, 15 июня, посмотрели в общей сложности 6,18 млн человек. Это более половины зрителей, включивших в это время телевизор (55,8%). Годом ранее этот показатель равнялся 51,6%, что говорит о снижении интереса россиян.



Охват передачи (количество людей, которые смотрели ее хотя бы в течение одной минуты) составил 20,1%, или 13,9 млн человек. Для сравнения: в 2016 году программу посмотрели 7,13 млн россиян, а ее охват достигал 23,6%. Телевизионный рейтинг 15-й по счету «прямой линии», которая состоялась на прошлой неделе, составил 8,9% по сравнению с 10,3% годом ранее.



За время «прямой линии» Владимир Путин ответил на 73 вопроса. В этом году организаторы трансляции впервые применили необычный прием: на экран в виде всплывающих сообщений выводились вопросы, продолжающие поступать президенту уже в ходе прямого общения. Многие из них были довольно жесткими. Один из юных участников получил поощрительный приз за самый смелый вопрос президенту.



