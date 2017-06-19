Собянин пообещал столичным врачам доплату в 25 тысяч рублей

Врачи поликлиник Москвы будут получать материальное поощрение за лечебно-профилактическую помощь (патронажную службу) на дому, необходимую лежачим больным и пожилым людям. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Сегодня, 19 июня, на заседании президиума правительства Москвы было принято решение о выплате грантов врачам городских поликлиник за патронаж лежачих больных.

По словам главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, в каждой поликлинике города появится патронажная служба. В ней будут работать специальные врачи, которые станут следить только за тяжелобольными на дому.

«Доплата врачам за патронаж лежачих больных составит 25 тыс. рублей в месяц», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин. Данный эксперимент уже неплохо себя зарекомендовал, но необходимо стимулировать медицинских сотрудников.

Как ранее сообщалось, на заседании правительства Москвы 4 апреля было объявлено о начале проекта «Московский врач». Мэр города Сергей Собянин подробно рассказал, зачем это нужно медикам и пациентам.