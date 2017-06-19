Сегодня в Доме кино состоится траурная церемония прощания с Алексеем Баталовым

Сегодня в Большом зале Центрального дома кино состоится траурная церемония прощания с выдающимся актером и сценаристом Алексеем Баталовым. Он скончался 15 июня в возрасте 88 лет.

Затем, согласно его последней воле, Баталов будет похоронен на Преображенском кладбище, рядом с могилой матери.

Народный артист СССР в последнее время сильно болел. Последние два месяца перед смертью он провел в больнице. В январе текущего года актер сломал шейку бедра и в феврале перенес операцию.

После смерти имущество Алексея Владимировича достанется его супруге Гитане Леонтенко, с которой Баталов прожил в браке более 60 лет. У актера есть еще две дочери и внучка: младшая Мария больна, а от старшей Надежды и ее дочери, своей внучки, он отрекся сам незадолго до смерти. Баталов как-то заявил журналистам, что не вмешивается в жизнь своей старшей дочери, которая живет «сама по себе», внучку он ни разу не видел, а правнучки у него вообще нет, пишут «Актуальные новости» Марию, больную параличом, будет опекать супруга Баталова (у нее нет своих детей).



За свою кинокарьеру Баталов исполнил более 40 ролей. Всеобщее признание актер получил после премьеры фильма «Москва слезам не верит», в котором сыграл Гошу.



