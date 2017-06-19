Третий из пяти - желтый уровень опасности - объявлен в Москве из-за непогоды

Желтый уровень опасности (третий из пяти) объявили синоптики на понедельник, 19 июня, в Москве, Московской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Ивановской, Калужской и других областях.

Также объявлен желтый уровень опасности во Владимирской,Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Тверской и других областях, уточнили в Гидрометцентре.

Как говорится в сообщении метеорологов, "степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна".

Сегодня днем воздух в Москве прогреется до +20+22 градуса тепла, ветер западный 7-12 м/с, ожидается небольшой дождь и гроза в отдельных районах.