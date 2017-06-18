Мост Кадырова в Санкт-Петербурге «переименовали» в «Ахматовский»

В ночь на воскресенье неизвестные «переименовали» мост Кадырова в Санкт-Петербурге.

Как следует из фотографий, размещенных пользователями Instagram, на мосту появилась надпись «Ахматовский», сложенная из картонных букв. Инсталляция простояла здесь до обеда, после чего она была убрана.

Напомним, имя первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова было присвоено мосту в Красносельском районе Санкт-Петербурга прошлым летом. С этим решением не согласилась часть местных жителей. Оппозиционные партии осенью внесли на рассмотрение петербургского парламента вопрос о референдуме по мосту Кадырова, однако потерпели неудачу.

Стоит отметить, что мост уже не в первый «переименовывают» в честь Анны Ахматовой. Так, в 2016 году здесь появилось граффити с изображением русской поэтессы и строчками из одного из ее стихотворений.