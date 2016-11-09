Депутаты отказались рассматривать вопрос о референдуме по мосту Кадырова
9 ноября 2016, 11:29 [«АН-онлайн», Я. Рубина ]
Законодательное собрание Петербурга исключило из повестки дня вопрос о референдуме по мосту Кадырова. Вопрос, с третьего раза все же внесенный партией "Яблоко", не будут рассматривать в среду, 9 ноября.
Ранее на совете фракций вопрос был внесен в повестку. Однако на сегодняшнем заседании предложение об исключении проекта внес председатель комитета по законодательству, единоросс Денис Четырбок. Его поддержали 39 депутатов, против проголосовали только восемь .
Лидер фракции "Яблоко" Борис Вишневский обратился к депутатам с трибуны парламента: "Уважаемые коллеги, вы вправе не принять решение из соображений вам известных, в том числе политических. Но вы должны руководствоваться законом, а вопросы, которые предлагало "Яблоко" для вынесения на референдум, закону соответствуют, там нет юридических ошибок, на что есть положительное заключение юридического управления. То, что вы сделали, – грубейшее нарушение принципов парламентаризма". По мнению Вишневского, Законодательное собрание, исключая вопрос о референдуме из повестки, показывает свой страх перед жителями города, показывает, что боится дать им право решать те или вопросы вопреки позиции исполнительной власти.
продолжение материала на портале "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.РУ" 09.11.16