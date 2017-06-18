Владимир Путин высказался о вертикали власти в стране

Президент России Владимир Путин раскритиковал мнение журналистов о том, что в стране отсутствует вертикаль власти: люди якобы могут решить свои проблемы только напрямую обратившись к главе государства.

О мнении Владимира Путина относительно нужности «Прямой линии с президентом» сообщает телеканал НТВ.

Путин считает, что «Прямая линия» - лучший способ понять настроения в стране. Шквал нерешенных проблем президент воспринял философски. В России нет так называемого «ручного управления», считает президент. Люди на местах работают, а те проблемы, с которыми обращаются люди – случаи частные и не надо их воспринимать как полное бездействие чиновников на местах. Путин вместе с тем признался, что в ходе прямой линии «узнал много нового».