Белорусские водительские права будут действительны в России с 1 июля

С 1 июля в России будет разрешено осуществление предпринимательской и трудовой деятельности на транспорте с водительскими удостоверениями, выданными в Белоруссии, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Приняли решения, касающиеся в том числе водительских удостоверений и разрешения использовать иностранные водительские удостоверения, выданные Республикой Беларусь, на территории нашего государства после 1 июля текущего года», — цитирует премьера ТАСС.

Ранее вышеуказанная категория граждан лишилась такого права: с 1 июня в РФ вступил в силу закон, который не допускает управление транспортными средствами водителями при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, связанной с вождением, если у них имеются только иностранные национальные или международные водительские удостоверения.