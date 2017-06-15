Прощание с народным артистом СССР Алексеем Баталовым пройдет в понедельник, 19 июня, в Большом зале Центрального дома кинематографистов. Актер, согласно его последней воле, будет похоронен на Преображенском кладбище, рядом с могилой его матери.

Друг семьи Баталовых Владимир Иванов рассказал о последних часах его жизни. Великий советский и российский актер, кинорежиссёр, сценарист и педагог скончался в ночь на четверг во сне в возрасте 88 лет. Это случилось между часом ночи и шестью утра в одном из пансионатов, где он находился в последнее время. Родственники просили не указывать название этого учреждения.