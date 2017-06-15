Друг семьи Баталовых рассказал о последних часах жизни и воле покойного актера

Друг семьи Баталовых Владимир Иванов рассказал о последних часах жизни актера и его пожеланиях по поводу похорон. Великий советский и российский актер, кинорежиссёр, сценарист и педагог тихо ушел из жизни в ночь на четверг в возрасте 88 лет.

Это случилось между часом ночи и шестью утра в одном из пансионатов, где он находился в последнее время, - рассказал друг семьи «Интерфаксу». Родственники просили не указывать название этого учреждения. Алексей Владимирович скончался во сне, причастившись накануне.

Народный артист СССР просил похоронить его на Преображенском кладбище в Москве, рядом с мамой. В организации похорон вызвался помочь руководитель Союза кинематографистов Никита Михалков.



