Вместо "Почетных граждан" знаменитую певицу Эдиту Пьеху и кинорежиссера Александра Сокурова предлагают считать "Гордостью Петербурга". Для певицы и режиссера учреждают "народное звание".

Пьеха спокойно отреагировала на то, что ей в очередной уже 13-й (!) раз отказались присваивать звание "Почетный гражданин Петербурга".

Ранее певица получила ответ от тогдашнее губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко, почему ей не дают звание "Почетного гражданина": "Вы же уроженка Франции. А мы это звание даем только тем, кто родился в Петербурге".

Но теперь привила другие. Теперь не важно, где родился, а важно, где пригодился.

И еще один человек, который скоро пойдет на рекорд по номинациям - Александр Сокуров. Его номинировали в 2013-м, в 2016-м, в 2017-м. Да и раньше он попадал в "шорт-листы", но вот как-то награждения не случалось.

Сам Сокуров считает, что он просто "неудобный человек". А депутаты ЗакСа видимо каждый раз видят среди кандидатов чуть более достойных.

"Почетными гражданами Петербурга" в этом году стали глава СовФеда Валентина Матвиенко и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Такой выбор устроил не всех. В Интернете появилась петиция, адресованная "народу". Ее автор Вадим Суходольский, активист "Комитета в защиту Петербурга" предлагает учредить звание "Гордость Санкт-Петербурга". И в нынешнем году вручить этот знак народного призвания Пьехе и Сокурову.

В комментариях, к петиции, правда, не все поддерживают эту идею. Есть те, кто однозначно "за".

"Пьеха давно символ и гордость Санкт-Петербурга и не только для жителей города, но и на всем постсоветском пространстве. Оба как никто достойны".

И есть сомневающиеся. Не в достойности людей, нет. В необходимости отдельной награды.

"Это не альтернатива званию Почетного гражданина и все мы это отлично понимаем. Его никакой общественной наградой заменить нельзя".

(По материалов сайтов Газета.ru, M7.ru, Lenizdat.ru)