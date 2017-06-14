Митрохина задержали за одиночный пикет против реновации возле Госдумы

Председателя Московского регионального отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина задержали во время одиночного пикета против реновации у Госдумы. Акция считается несогласованной, а значит противоправной.



Рядом с ним активисты проводили свою акцию. Их всех «сгребли» в автозак без объяснения причин и повезли в ОВД Тверское.



9 июня Сергей Митрохин уже задерживался за аналогичное правонарушение. Тогда он тоже пикетировал против реновации у здания Госдумы.



