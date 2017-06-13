Симоновский суд Москвы санкционировал административный арест Алексея Навального на 30 суток за призывы к участию в несанкционированной акции протеста на Тверской улице в Москве, которая прошла в День России, 12 июня.



Судья Анастасия Лоскутова признала Навального виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.8 ст.20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, демонстрации), с чем категорически не согласен защитник оппозиционера. Адвокат Вадим Кобзев пояснил, что его подзащитному не может быть вменено повторное правонарушение, поскольку ранее он привлекался к ответственности по другому административному делу.



Навальный потребовал отвода судьи, поскольку у него есть сомнения в ее беспристрастности. По его утверждению, у его защиты имеется аудиозапись, на которой зафиксировано, как судья давала указания полицейским, как правильно составлять рапорт. Эта аудиозапись была опубликована «Медиазоной».



«Вы в наибольшей степени заинтересованы, потому что есть аудиозапись. Мы знаем, что полиция приезжала, показала вам материал, вы ошибки исправили. Тут материал уголовного дела, вы фактически фабриковали дело. Вам лучше взять отвод», — обратился Навальный к судье.



Антикоррупционная акция изначально была согласована с Московскими властями. Ее планировалось провести на проспекте Сахарова, однако незадолго до начала организаторы перенесли место проведения на Тверскую улицу. Полиция начала задержания на несанкционированном мероприятии. Сам Навальный даже не успел добраться до Тверской, его задержали в подъезде собственного дома.



