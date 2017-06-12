Гулять на Тверской улице можно, только без плакатов - мэрия Москвы

Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил в радиоэфире, что полиция не будет препятствовать "народным гуляниям" на Тверской улице при одном условии.

Гулять на Тверской улице можно, только без плакатов, и не выкрикивая лозунги, пояснил Черников "Эху Москвы". "Если граждане спокойно гуляют и проявляют чувство солидарности с большинством людей, которые придут отмечать День России, все будет спокойно и хорошо", – сказал он, добавив, что "если человек придет с плакатом политического содержания или будет выкрикивать лозунги, он 100% потенциальный "клиент" полицейских".