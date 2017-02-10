Минздрав РФ призывает гомеопатов сесть за стол переговоров
10 февраля 2017, 15:56 [ «АН-онлайн» ]
Ранее «АН-онлайн» сообщали о вердикте спецкомиссии РАН в отношении гомеопатии, которую признали лженаукой. Этот вывод российских ученых вызвал большое количество противоречий, и Минздрав РФ готов их уладить.
Российское ведомство здравоохранения призывает все заинтересованные стороны спокойно обсудить создавшуюся проблему и найти выходы, сообщает РИА Новости.
Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова 10февраля объявила о создании специальной межведомственной комиссии, которая призвана рассмотреть проблему статуса гомеопатии с разных позиций. К диалогу будут приглашены все заинтересованные стороны, чтобы вынести конструктивное решение по данной проблеме.