Минздрав: гомеопатия официально признана ВОЗ

Заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева в ответ на меморандум о признании гомеопатии лженаукой заявила, что она признается на официальном уровне Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Минздравом России.

По ее словам, лженаука - это когда больних принимает специалист, не прошедший обучение и не знакомый с гомеопатией вообще, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что коллектив ученых Российской академии наук (РАН) подготовил меморандум, согласно которому какие-либо подтверждения эффективности гомеопатии отсутствуют. Более того, их и не может быть, поскольку само ее воздействие идет вразрез с научными принципами. По мнению ученых, гомеопатические препараты не должны использоваться в государственных поликлиниках, продаваться в аптеках совместно с обычными лекарствами и рекламироваться как имеющие лечебные свойства.

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