Со следующего года все бюджетные и социальные выплаты россиян должны быть переведены на карту «Мир», в том числе их зарплаты и пенсии. Это вызвало недовольство у ряда крупных банков и среди бюджетников.

В начале года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявляла, что перевод бюджетников на карты национальной платежной системы приведет к ограничению конкуренции и ущемит права граждан. Центробанк ответил, что это не нарушает принципов конкуренции, поскольку речь идет только о бюджетных выплатах, порядок получения которых может определять государство.

Глава ФАС Игорь Артемьев объяснил, что те граждане, кто откажется от зачисления зарплат на карту «Мир», с 1 января 2018 года смогут получать свои выплаты только наличными через кассы.

В связи с переходом всех бюджетников на единую карту, РЕН ТВ напоминает, что пенсионерам придется платить с перечислений налог, поскольку они уже не будут пользоваться для получения пенсии социальными картами, которые обслуживаются совершенно бесплатно. В Сбербанке, к примеру, стоимость годового обслуживания карты составляет 750 рублей.

Новым работникам бюджетной сферы предлагается выдавать карты «Мир» с 1 июля 2017 года, а с 1 июля 2018 года на нее должны быть переведены все бюджетники. Для пенсионеров обязательный переход на карты «Мир» растянется до 1 июля 2020 года.





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