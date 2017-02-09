Мэр Тайшета задержан утром в своем рабочем кабинете

Сегодня утром, по прибытии на работу, мэр города Тайшет Иркутской области был задержан в своем рабочем кабинете сотрудниками полиции при участии Следственного комитета и ФСБ. Причины задержания главы города не уточняются.

Сейчас в здании городской администрации проводятся обыски, сообщает ТАСС.

По данным местных СМИ, Александр Величко мог быть задержан в связи с расследованием уголовного дела о хищении средств при бурении артезианских скважин. В 2011 году выяснилось, что работы, заказанные компании «ВАВ», были выполнены еще 2005 году на муниципальные деньги.





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