“Пакет Яровой” противоречит здравому смыслу, - Сноуден

Экс-сотрудник американского Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден раскритиковал принятый в России пакет антитеррористических законов, известных как “пакет Яровой”.

По мнению Сноудена, закон требует доработки, поскольку нарушает не только права россиян, но и противоречит здравому смыслу. В своем микроблоге в Twitter бывший агент написал, что не может голосовать за отмену закона, поскольку не является гражданином России, однако его следует отозвать, сообщает РИА Новости.

Напомним, первый приговор по этому закону был вынесен два дня назад. Астраханец был приговорен к штрафу в размере 70 тысяч рублей за то, что знал о преступлении и не сообщил о нем.

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