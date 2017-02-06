В Астрахани вынесен первый в России приговор по статье о недоносительстве, появившейся в Уголовном кодексе в 2016 году после принятия антитеррористических законов, названных в честь ее создателя "пакетом Яровой".

Астраханец Улукбек Гафуров осуждён по ст. 206.6 УК РФ ("Несообщение о преступлении") и оштрафован на 70 тыс. рублей. Кировский районный суд признал, что осужденный знал, что его знакомый проходил подготовку в лагере боевиков, а позже участвовал в вооруженных формированиях на стороне террористов. Однако он не сообщил об этом в правоохранительные органы.

«Пакет Яровой» также обязывает операторов связи в течение трех лет хранить сведения о приеме, передаче, доставке и обработке голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео абонентов. Изображения, звуки и видеоинформацию операторы должны хранить 6 месяцев. Информацию необходимо предоставлять по запросу спецслужб. Нововведение вступит в силу 1 июля 2018 года.





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