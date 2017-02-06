У Кара-Мурзы-младшего диагностирована острая интоксикация
6 февраля 2017, 22:22 [ «АН-онлайн» ]
Врачи диагностировали у Владимира Кара-Мурзы-младшего острую интоксикацию неустановленным веществом. Об этом сообщила его супруга Евгения. Его состояние остается тяжелым, но уже стабилизировалось.
Отец Владимира от себя добавил, что у сына заработали почки. Врачи назвали это хорошим признаком, так как до этого стоял гемодиализ.
В минувший четверг Владимир Кара-Мурза-младший второй раз за последние два года был госпитализирован в одну из московских клиник с симптомами тяжелого отравления. Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Владимир Вишневский, лично знакомый с оппозиционером, не исключает, что это могло быть покушение.
Читайте также:
Другие новости по теме «Общество»
Все новости дня