Врачи диагностировали у Владимира Кара-Мурзы-младшего острую интоксикацию неустановленным веществом. Об этом сообщила его супруга Евгения. Его состояние остается тяжелым, но уже стабилизировалось.

Отец Владимира от себя добавил, что у сына заработали почки. Врачи назвали это хорошим признаком, так как до этого стоял гемодиализ.

В минувший четверг Владимир Кара-Мурза-младший второй раз за последние два года был госпитализирован в одну из московских клиник с симптомами тяжелого отравления. Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Владимир Вишневский, лично знакомый с оппозиционером, не исключает, что это могло быть покушение.





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